Не покинувших вовремя шенгенскую зону россиян штрафовать не будут

https://static.news.ru/photo/22002b12-74ea-11ea-9753-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Boness/Ipon/Global LookPress

Туристы, в том числе россияне, не успевшие выехать из шенгенской зоны до закрытия границ в связи с пандемией коронавируса, смогут продлить срок действия краткосрочных виз, штрафовать и депортировать их за это не будут. Об этом сообщил посол ЕС в РФ Маркус Эдерер.

Туристы, в том числе из России, которые находятся в ЕС и не могут выехать до окончания срока действия краткосрочной визы, могут продлить срок действия визы до 90 дней, — заявил РИА Новости Эдерер.

Он пояснил, что временное ограничение въезда в Евросоюз, установленное 16 марта, принималось на 30 дней. Его продление будет зависеть от развития ситуации с коронавирусом. Если вынужденное пребывание туристов в Европе превысит 90 дней, страны-члены ЕС будут выдавать долгосрочные национальные визы либо разрешения на временное проживание. Для продления пребывания в шенгенской зоне путешественники должны обратиться в миграционную службу страны пребывания.

За просрочку визы не будет никаких штрафных санкций, и сам факт просрочки не будет учитываться при последующих обращениях за шенгенской визой, — заверил посол.

Как писал NEWS.ru, для помощи российским гражданам, которые не могут выехать из-за рубежа из-за мер противодействия коронавирусу, правительство РФ выделит 500 млн рублей. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Глава кабмина также сообщил, что уже дал поручение МИД, Минтрансу и Росавиации разработать «чёткий график возвращения наших граждан, чтобы люди точно знали, когда и каким рейсом они смогут вернуться домой». 1 апреля глава консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин доложил, что порядка 25 тысяч россиян, находящихся на данный момент за рубежом, хотят вернуться домой в связи с ситуацией с коронавирусом.