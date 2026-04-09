Не обычные куличи, а крутые краффины — Пасха без заморочек и с ароматом апельсина

Если хочется Пасху отметить красиво, но нет времени на традиционные куличи, попробуйте куличи-краффины. Они мягкие, воздушные и ароматные, а вместо сложной глазури достаточно присыпать сахарной пудрой. Этот способ прост, визуально эффектный и порадует всех, кто любит сладкое с легкой ноткой апельсина и мягким тестом.

Ингредиенты (на 2 средних кулича)

Молоко — 80 мл

Сухие дрожжи — 2 ч. л.

Сахар — 100 г

Яйцо — 1 шт. + 2 желтка

Мука — 350 г

Соль — 0,5 ч. л.

Сливочное масло (в тесто) — 40 г

Цедра апельсина — 1 ч. л.

Сок апельсина — 2 ст. л.

Сливочное масло (для смазывания) — 100 г

Изюм — 150 г

Приготовление

Молоко слегка подогрейте и растворите в нем дрожжи с сахаром. Взбейте яйца с желтками и оставшимся сахаром, просейте муку с солью и добавьте масло, апельсиновый сок и цедру, яичную смесь и дрожжевую смесь. Замесите тесто, дайте ему подняться час. Раскатайте каждый шар, смажьте маслом, присыпьте изюмом, сверните рулетом, разрежьте вдоль, скрутите и уложите в смазанную форму. Дайте расстояться 10 минут и выпекайте сначала 10 минут при 200 °C, затем 30 минут при 180 °C. Остудите и присыпьте пудрой — мягко, ароматно и красиво!

