Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 апреля 2026 в 17:15

Не обычные куличи, а крутые краффины — Пасха без заморочек и с ароматом апельсина

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Если хочется Пасху отметить красиво, но нет времени на традиционные куличи, попробуйте куличи-краффины. Они мягкие, воздушные и ароматные, а вместо сложной глазури достаточно присыпать сахарной пудрой. Этот способ прост, визуально эффектный и порадует всех, кто любит сладкое с легкой ноткой апельсина и мягким тестом.

Ингредиенты (на 2 средних кулича)

  • Молоко — 80 мл
  • Сухие дрожжи — 2 ч. л.
  • Сахар — 100 г
  • Яйцо — 1 шт. + 2 желтка
  • Мука — 350 г
  • Соль — 0,5 ч. л.
  • Сливочное масло (в тесто) — 40 г
  • Цедра апельсина — 1 ч. л.
  • Сок апельсина — 2 ст. л.
  • Сливочное масло (для смазывания) — 100 г
  • Изюм — 150 г

Приготовление

Молоко слегка подогрейте и растворите в нем дрожжи с сахаром. Взбейте яйца с желтками и оставшимся сахаром, просейте муку с солью и добавьте масло, апельсиновый сок и цедру, яичную смесь и дрожжевую смесь. Замесите тесто, дайте ему подняться час. Раскатайте каждый шар, смажьте маслом, присыпьте изюмом, сверните рулетом, разрежьте вдоль, скрутите и уложите в смазанную форму. Дайте расстояться 10 минут и выпекайте сначала 10 минут при 200 °C, затем 30 минут при 180 °C. Остудите и присыпьте пудрой — мягко, ароматно и красиво!

Ранее сообщалось: если хочется нежного и эффектного десерта, Ангельский торт станет настоящей находкой.

Проверено редакцией
Пасха
рецепты
еда
праздники
Марина Макарова
Самое популярное
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Семья и жизнь

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Семья и жизнь

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.