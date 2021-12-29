«Не нужно форсировать»: Матвиенко о едином парламенте России и Белоруссии

Единый парламент России и Белоруссии может появиться в будущем, заявила в эфире телеканала «Россия 24» спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. При этом она добавила, что не нужно форсировать эти процессы.

Если жизнь так поставит, что нужен будет единый парламент, может быть, мы к этому придём, но не надо форсировать эти процессы, — заявила она.

Матвиенко добавила, что Россия и Белоруссия согласовали 28 дорожных карт. Она подчеркнула, что работа по гармонизации, углублённой интеграции проходит при сохранении суверенитета двух стран.

Ранее информированный источник в Госдуме, комментируя тогда ещё возможное назначение Бориса Грызлова послом в Белоруссии, заявил, что «просто так на такие должности людей уровня Грызлова не назначают». Собеседник не исключил создания общего парламента стран.

При этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что союз Минска и Москвы будет более мощным, продуманным и продвинутым интеграционным объединением, чем Европейский союз. По его словам, Белоруссия и РФ учтут все ошибки ЕС и постараются их не повторить, а работа по углублению белорусcко-российской интеграции приведёт к существованию двух суверенных государств на едином экономическом пространстве. Он добавил, что процесc интеграции двух стран будет поступательным и не привязaнным к каким-либо срокам и временным параметрам.