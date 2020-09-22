«Не наш профиль»: Кремль ответил Навальному на требование вернуть одежду

https://static.news.ru/photo/0024a49c-fcb6-11ea-892f-fa163e074e61_660.jpg Алексей Навальный Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские власти ответили оппозиционеру Алексею Навальному на его требование вернуть одежду. По словам пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова, Москва подобными процедурами не занимается.

При всём уважении к пациенту, мы одеждой не занимаемся. Не наш профиль, — цитирует сообщение Кремля РИА Новости.

Навальный потерял сознание на борту самолёта Томск — Москва 20 августа. Спустя два дня его отправили на лечение в клинику в Берлине. 2 сентября токсикологи бундесвера определили, что причиной внезапного ухудшения здоровья российского политика стало отравление ядом из группы «Новичок».

Генсек НАТО Йенс Столтенберг счёл инцидент с российским оппозиционером Алексеем Навальным нарушением международного права. Представитель Альянса также призвал к «сильной международной реакции» на произошедшее во время выступления по видеосвязи на ежегодном форуме по трансатлантической безопасности в Вашингтоне.

Ранее NEWS.ru сообщал, что директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что западные страны раскручивают дело об отравлении Алексея Навального, чтобы поставить под угрозу реализацию проекта «Северный поток — 2». Об этом говорится в тексте заявления, которое распространило пресс-бюро СВР. По его словам, попытки заблокировать проект газопровода из-за ситуации с оппозиционером стали примером недобросовестной конкуренции.