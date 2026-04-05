Не кулич, а тропическое чудо — добавляю ананас и манго, чтобы поразить гостей: ароматный, нежный, очень вкусный

Ананас и манго я нарезаю мелкими кубиками и добавляю в тесто. Они не развариваются, а остаются сочными, ароматными кусочками. В готовом куличе фрукты чувствуются приятными сладкими вкраплениями. Если нет свежих, можно использовать консервированные — они тоже отлично подходят.

Что понадобится для кулича

Для теста: 500 г муки, 200 мл кокосового молока (теплого), 100 г сливочного масла (растопленного), 3 яйца, 150 г сахара, 1 пакетик ванильного сахара, 10 г сухих дрожжей, щепотка соли. Для начинки: 100 г консервированного ананаса, 100 г манго (свежего или консервированного). Для украшения: сахарная глазурь, цукаты, кокосовая стружка.

Как я его готовлю

Ананас и манго нарезаю мелкими кубиками, обсушиваю бумажным полотенцем. В теплом кокосовом молоке растворяю дрожжи и 1 столовую ложку сахара, оставляю на 15 минут до появления пены.

Яйца взбиваю с оставшимся сахаром, ванильным сахаром и солью до пышной светлой массы. Добавляю растопленное и остывшее сливочное масло, перемешиваю. Вливаю подошедшую опару, перемешиваю. Постепенно ввожу просеянную муку, замешиваю мягкое, эластичное тесто.

Накрываю и оставляю в тепле на 1–1,5 часа до увеличения в 2 раза. Подошедшее тесто обминаю, добавляю нарезанные фрукты, обваленные в муке, аккуратно вмешиваю. Форму для кулича смазываю маслом, присыпаю мукой. Выкладываю тесто (заполняя на 1/3).

Накрываю и даю подойти до краев (30–40 минут). Выпекаю при 180 °C 40–45 минут до золотистого цвета. Готовность проверяю деревянной шпажкой. Остужаю на решетке. Украшаю глазурью, цукатами, кокосовой стружкой.

Ранее сообщалось о десерте, который отлично подойдет ленивым сладкоежкам. Это молочные кубики. Они получаются воздушными, с приятной текстурой, а готовятся буквально за считаные минуты.