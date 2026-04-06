Не корейская, но не менее вкусная: фунчоза с фаршем, которая стала хитом моего ужина. Минимум усилий, максимум сочности и аромата

Готовить азиатские блюда дома проще, чем кажется. Этот рецепт фунчозы с фаршем доказывает: чтобы получить насыщенный вкус и сочную текстуру, не нужны сложные техники или редкие ингредиенты. Всего 20 минут — и перед вами яркое, сбалансированное блюдо, которое не уступит ресторанному.

Что понадобится

Фунчоза (стеклянная лапша) — 150 г, куриный фарш — 300 г, репчатый лук — 1 шт. (средняя), морковь — 1 шт., сладкий перец — 2 шт. (разных цветов), чеснок — 2 зубчика, зеленый лук — 3-4 пера, масло растительное — 3 ст. л., соевый соус — 2-3 ст. л., молотый кумин (зира) — 0,5 ч. л., молотый кориандр — 0,5 ч. л., молотый чили — по вкусу, соль, черный перец свежемолотый.

Как готовлю

Все овощи моем и чистим. Лук нарезаем перьями, морковь и сладкий перец — тонкой соломкой. Чеснок рубим, зеленый лук шинкуем по диагонали. Фунчозу заливаем крутым кипятком на 5–7 минут, затем откидываем на дуршлаг, промываем холодной водой и нарезаем ножницами на удобные отрезки (10–15 см).

В глубокой сковороде или воке на среднем огне разогреваем 1 ст. л. масла, обжариваем чеснок 30 секунд до аромата. Добавляем куриный фарш, увеличиваем огонь и, активно разбивая комки, жарим 4–5 минут до побеления.

Приправляем солью и черным перцем, перекладываем в миску. В ту же сковороду вливаем оставшееся масло, выкладываем лук и пассеруем до легкой прозрачности. Добавляем морковь, обжариваем 2 минуты, затем — сладкий перец, и готовим все вместе еще 2–3 минуты.

Овощи приправляем кумином, кориандром, чили, солью и перцем. Возвращаем в сковороду обжаренный фарш и подготовленную фунчозу. Вливаем соевый соус и тщательно, но аккуратно все перемешиваем, прогревая 1–2 минуты. В конце добавляем зеленый лук, еще раз перемешиваем и сразу подаем.

