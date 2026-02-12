Зимняя Олимпиада — 2026
Не десерт, а чудо: готовлю «Черный лес» вместо Наполеона и Медовика — нежный рулет к празднику и чаепитию

Если вы любите нежные, не слишком сладкие десерты, этот рулет станет вашим фаворитом. Воздушный шоколадный бисквит и легкий крем из взбитых сливок просто тают во рту.

Для десерта мне понадобится: мука (45 г), какао (30 г), разрыхлитель (1 ч. л.), соль (0.5 ч. л.), сливочное масло (60 г), яйца (4 шт.), сахар (100 г), ванильный экстракт (1 ч. л.). Для начинки: вишня (250 г), сахар (50 г), лимонный сок (1 ст. л.), сливки 33% (500 мл), сахарная пудра (60 г), ванильный экстракт (1 ч. л.).

Начинаю с вишни: смешиваю ее с сахаром и лимонным соком в сотейнике. Прогреваю на среднем огне 5–7 минут, пока ягоды не станут мягче, а сок слегка не загустеет. Полностью остужаю. Для крема охлажденные сливки взбиваю с сахарной пудрой и ванилью до устойчивых пиков и убираю в холод. Разогреваю духовку до 190 °C. Для бисквита просеиваю муку с какао, разрыхлителем и солью. Растапливаю и остужаю масло. Яйца с сахаром и ванилью взбиваю миксером на высокой скорости 6–7 минут до светлой пышной пены. Аккуратно, порциями, ввожу сухую смесь, перемешивая лопаткой снизу вверх. Затем вливаю масло.

Выливаю тесто на противень с пергаментом и выпекаю 10–12 минут. Готовый горячий корж переворачиваю на полотенце, посыпанное какао, снимаю бумагу и сразу же скручиваю в рулет вместе с тканью. Оставляю остывать. Остывший бисквит разворачиваю, смазываю кремом, ближе к краю выкладываю вишню и снова аккуратно скручиваю. Убираю в холодильник на 1–2 часа для стабилизации.

Ранее сообщалось о десерте, который отлично подойдет ленивым сладкоежкам. Это молочные кубики. Они получаются воздушными, с приятной текстурой, а готовятся буквально за считаные минуты.

