Названы вызывающие мигрень продукты Невролог Комаров назвал вызывающие мигрень продукты

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Некоторые продукты могут вызвать такой неприятный синдром, как мигрень, рассказал в беседе с NEWS.ru невролог Александр Комаров. По словам специалиста, к ним относятся красное вино, твердые сорта сыра и шоколад. Как отметил невролог, часто страдающие мигренью люди имеют свой специфический тип поведения и, как правило, они знают, как сразу побороть неприятный синдром.

Пациенты, которые страдают мигренью, имеют свой специфический тип поведения. Они уже знают, что такое мигрень, готовы к этой ситуации, примерно знают, когда появляется и что провоцирует. Например, красное вино, твердые сорта сыра, шоколад, недосыпание или какой-то другой триггер. Своим поведением они пытаются урегулировать этот процесс. Во время начала головной боли они стягивают голову холодным или горячим полотенцем или просто принимают душ. Если боль развилась, то уже прячутся в темную комнату и пытаются заснуть, — отметил Комаров.

Также невролог развеял миф о пользе народных средств при лечении мигрени, к которым, в частности, относятся травы. По утверждениям врача, это больше ритуальный вариант лечения синдрома, а народные средства просто немного убирают неприятные ощущения.

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