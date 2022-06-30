Тренер назвал основные причины возникновения головной боли у женщин Тренер Дождев: головная боль у женщин часто возникает из-за перенапряжения или стресса

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Чаще всего у женщин болит голова из-за стресса и перенапряжения мышц, заявил специалист по ЛФК и физической реабилитации, фитнес-тренер Алексей Дождев. Он уточнил в разговоре с Lenta.ru, что чаще всего женщины страдают от головной боли напряжения (ГБН).

Когда мы нервничаем, плечи рефлекторно тянутся к ушам. При этом перенапрягаются мышцы шеи. К тому же во время стресса изменяется тип дыхания. В работу включаются мышцы верхней части груди и шеи. Это усугубляет ситуацию и приводит к большему перенапряжению шеи, — пояснил Дождев.

Тренер добавил, что нередко такой тип головной боли возникает у офисных сотрудников, которые часто нервничают. По словам Дождева, ГБН ощущается как стянутость или давление в области лба, по бокам головы или на затылке. Такая боль не только портит настроение, но и негативно влияет на работоспособность человека, добавил специалист. Чтобы избавиться от неприятных ощущений, тренер посоветовал делать массаж «триггерной точки».

Массаж триггерных точек в мышцах шеи облегчает головную боль и эффективно помогает избавиться от проблемы без приема таблеток, — резюмировал Дождев.

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