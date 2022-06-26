Названы вызывающие головную боль продукты Невролог Хорошев назвал вызывающие головную боль продукты

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Врач-невролог Павел Хорошев рассказал радио Sputnik, что людям, которые страдают от мигрени, следует ограничить употребление ряда продуктов питания. Эксперт уточнил, что речь идёт о красном вине, кофе, чае, а также об энергетических напитках. В качестве провоцирующего мигрень продукта врач также назвал жирное мясо, но отметил, что в этом случае это не самая вредная еда.

Жирное мясо — под вопросом. Если человек подвержен сильным приступам мигрени, он может попробовать соблюдать вегетарианскую диету. Но именно жирное мясо — не самый сильный фактор, провоцирующий мигрень, — поделился Хорошев.

Специалист добавил, что все виды сыра и шоколада могут привести к головной боли. По его словам, пищевые добавки аспартам и глутамат могут вызвать мигренозные атаки.

Врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова ранее рассказала, что самыми опасными летними напитками являются охлаждённый кофе, смузи и молочные коктейли. Эксперт пояснила, что кофе в любом виде может спровоцировать изжогу, а холодные напитки не подходят больным хроническим панкреатитом. Она добавила, что большое потреблении клетчатки вместе со смузи может спровоцировать раздражение кишечника.