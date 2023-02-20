Названы самые востребованные в этом году подарки к гендерным праздникам Аналитики назвали ювелирные украшения самым востребованным подарком к гендерным праздникам

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В этом году в преддверии гендерных праздников, 23 февраля и 8 марта, россияне чаще покупают предметы одежды и ювелирные украшения, сообщают аналитики. Продажи украшений выросли в 5,3 раза, одежду стали покупать чаще на 9%, сообщает «Радио 1».

По данным издания, интернет-продажи перед праздниками увеличились на 79%. Среди одежды россияне в качестве подарков чаще всего покупают домашние костюмы, носки и свитера. При этом «джентельменский набор» к 23 февраля остается неизменным из года в год.

Среди аксессуаров в этом году чаще всего покупают галстуки, визитницы и зажимы для купюр. Большим спросом в сегменте бьюти-индустрии пользуются одеколоны, триммеры и пасты для укладки. Средний чек на подарки составляет 18 382 рубля. В премиум-сегменте спрос также вырос, при этом люксовые товары в основном приобретают для женщин.

Психотерапевт Наталья Наумова ранее объяснила, что при выборе подарка ко Дню защитника Отечества нужно учитывать интересы и предпочтения мужчины. По ее словам, некоторые служившие люди с гордостью вспоминают период в армии, поэтому им подойдут подарки с военной символикой, а для людей, которые не проходили службу, стоит подобрать что-то нейтральное.