Названы условия, разрешающие одинокой женщине стать приемной матерью Адвокат Данильченко: женщина без мужа может стать усыновителем, если она здорова

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Условия усыновления ребенка одинокой женщиной практически не отличаются от предъявляемых супружеской паре, рассказала NEWS.ru адвокат Виктория Данильченко. По ее словам, девушка должна быть здорова и дееспособна, а также иметь стабильный доход и постоянное место жительства.

Женщина не должна быть признана судом недееспособной или ограниченно дееспособной, лишена или ограничена судом в родительских правах, отстранена от обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежащее выполнение обязанностей, — объяснила правозащитница.

Законом также предусмотрены требования к состоянию здоровья женщины, отметила Данильченко. По ее словам, потенциальные опекуны проходят медицинское освидетельствование, результаты которого передают в органы опеки.

Не получится пройти процедуру усыновления, если, например, женщина страдает наркоманией, алкоголизмом и другими заболеваниями. С целью усыновления ребенка женщине необходимо будет предоставить заключение о результатах медицинского освидетельствования, — объяснила Данильченко.

Адвокат добавила, что для усыновления ребенка в органы опеки и попечительства предоставляется справка с места работы с указанием должности и размера средней заработной платы за последние 12 месяцев или иной документ, подтверждающий доход.

Если женщина ранее состояла в браке, то ей следует предоставить в опеку документ, который подтверждает прекращение семейных отношений с супругом и то, что совместно пара больше не проживает.

Ранее вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что у трансперсон, сменивших пол до вступления в силу закона о запрете медицинских вмешательств по смене пола, останутся права на усыновленных детей, включая опекунство над ними. По его словам, принятый закон не имеет обратной силы.