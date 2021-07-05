Названы субъекты РФ с самыми большими доходами

Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа, а также Москва возглавляют список российских регионов по уровню доходов населения. Это следует из результатов исследования, проведённого РИА Новости.

Агентство отмечает, что реальные располагаемые денежные доходы за год сократились у россиян на 3,5%. Речь идёт о периоде с 1 апреля 2020 года по 1 апреля 2021 года.

Наибольшие среднестатистические доходы в соотношении к стоимости фиксированного набора товаров и услуг наблюдаются в Ямало-Ненецком автономном округе. Это единственный регион, где медианные доходы более чем в три раза выше стоимости фиксированного набора.

Вторым стал Ненецкий автономный округ (показатель — 2,88), Москва — третья, но отстаёт от лидера по данному показателю фактически на треть. Также в топ-10 попали Чукотский автономный округ (2,39), Магаданская (2,27) и Сахалинская (2,23) области, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (2,11), Санкт-Петербург (2,01), Московская (1,97) и Мурманская (1,94) области. Самые низкие доходы в стране отмечаются у жителей Республики Тыва (0,95).

Ранее стало известно, что аналитики назвали доступные в Москве вакансии с наибольшими зарплатами. Самым высокооплачиваемым предложением оказалось место руководителя отдела продаж в бюро переводов, где ежемесячная зарплата доходит до 500 тысяч рублей. Около 400 тысяч рублей в месяц предлагают стоматологу-ортопеду с высшим медицинским образованием и трёхлетним опытом работы.