Названы вакансии с наибольшей зарплатой в столице

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Аналитики назвали доступные в Москве вакансии с наибольшими зарплатами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные сервиса «Работа.ру».

Самым высокооплачиваемым предложением оказалось место руководителя отдела продаж в бюро переводов, где ежемесячная зарплата доходит до 500 тысяч рублей. Работнику предстоит руководить отделом, вести отчётность, принимать участие в стратегических переговорах и заключать сделки с клиентами.

Около 400 тысяч рублей в месяц предлагают стоматологу-ортопеду с высшим медицинским образованием и трёхлетним опытом работы. Специалист будет обязан принимать пациентов и заниматься протезированием.

Порядка 380 тысяч рублей работодатели готовы платить программисту мобильных приложений, который сможет работать с рядом специальных программ и писать «читаемый код». Высокие зарплаты также предлагают юристам, слесарям-ремонтникам поршневых компрессоров и психиатрам-наркологам.

Ранее исследование «Авито.Работа» показало, что во II квартале текущего года больше всего выросли зарплаты у работников банковской сферы.