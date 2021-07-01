Названы профессии с наибольшим ростом зарплат в России

В II квартале текущего года больше всего выросли зарплаты у работников банковской сферы. Так, их увеличение составило 15%, сообщает ТАСС со ссылкой на результаты исследования «Авито.Работа».

Ощутимый рост зарплат также наблюдался в ресторанно-гостиничном бизнесе, административной работе и в области красоты. По сравнению с I кварталом 2021 года сотрудники этих сфер начали зарабатывать на 11% и на 7% больше соответственно.

Аналитики также подсчитали, что медианный размер зарплат в массовых профессиях по итогам квартала составил 35 тысяч рублей в месяц. Такой показатель на 3% превышает значение I квартала, и на 17% — прошлогодний. Наибольшей медианная зарплата оказалась в Москве и в Санкт-Петербурге: 59 тысяч и 45 тысяч рублей в месяц соответственно.

Ранее сообщалось, что рост реальных заработных плат в России в апреле 2021 года ускорился до 7,8% в годовом выражении с 1,8% в марте. Реальная заработная плата выросла в апреле на 2,5% по сравнению с мартом.