Названы способы узнать, кто звонит с неизвестного номера

Партнёр и директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов заявил, что общедоступными методами полностью замаскировать себя не располагает ни один звонящий человек. Сейчас имеется достаточно различных средств определения входящего номера, отметил эксперт в беседе с агентством ПРАЙМ.
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Иногда «токсичные» входящие звонки не распознаются. По мнению Мясоедова, в этом случае необходимо сохранять бдительность, а при малейших подозрениях — класть трубку. Затем нужно проверить номер звонившего через поисковики и в различных разделах сайтов объявлений. В поиске звонившего могут помочь и мессенджеры. В них иногда можно увидеть фотографию и описание владельца номера.
Ранее стало известно, что представители Общероссийского народного фронта (ОНФ) обратились к главе Минцифры Максуту Шадаеву с предложением ввести уголовную ответственность за организацию сервисов по подмене телефонных номеров. Также в ОНФ предложили обязать операторов связи бесплатно предупреждать абонентов о подозрительных звонках и рассмотреть возможность их досудебной блокировки.