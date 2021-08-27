Названы способы узнать, кто звонит с неизвестного номера

Партнёр и директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов заявил, что общедоступными методами полностью замаскировать себя не располагает ни один звонящий человек. Сейчас имеется достаточно различных средств определения входящего номера, отметил эксперт в беседе с агентством ПРАЙМ.

Он считает одним из таких способов различные базы данных мошенников или специальные приложения. Разработанные банками или операторами связи, они работают как определитель и позволяют абоненту сразу понять, откуда исходит звонок.

Иногда «токсичные» входящие звонки не распознаются. По мнению Мясоедова, в этом случае необходимо сохранять бдительность, а при малейших подозрениях — класть трубку. Затем нужно проверить номер звонившего через поисковики и в различных разделах сайтов объявлений. В поиске звонившего могут помочь и мессенджеры. В них иногда можно увидеть фотографию и описание владельца номера.

Ранее стало известно, что представители Общероссийского народного фронта (ОНФ) обратились к главе Минцифры Максуту Шадаеву с предложением ввести уголовную ответственность за организацию сервисов по подмене телефонных номеров. Также в ОНФ предложили обязать операторов связи бесплатно предупреждать абонентов о подозрительных звонках и рассмотреть возможность их досудебной блокировки.