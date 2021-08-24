Письмо не по адресу: как достать телефонных мошенников из-за границы

Представители Общероссийского народного фронта (ОНФ) обратились к главе Минцифры Максуту Шадаеву с предложением ввести уголовную ответственность за организацию сервисов по подмене телефонных номеров. Также в ОНФ предложили обязать операторов связи бесплатно предупреждать абонентов о подозрительных звонках и рассмотреть возможность их досудебной блокировки. Авторы обращения говорят о колоссальных масштабах таких преступлений в стране. Причём мошенники, представляющиеся чиновниками или сотрудниками служб безопасности банков, не обязательно сидят в российских колониях и СИЗО, многие из них промышляют из стран и непризнанных территорий ближнего зарубежья. Критики предложений полагают, что уголовная статья именно за подмену номеров не поможет, да и обратились активисты не по адресу, потому что за борьбу с этой проблемой ответственны МВД и ФСБ. Подробности — в материале NEWS.ru.
Масштабы растут
В распоряжении редакции оказалось обращение проекта ОНФ «За права заёмщиков» к министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максуту Шадаеву. Его авторы утверждают, что «противодействие распространению технологий массовых рассылок и несанкционированных телефонных звонков и связанной с этим проблемы телефонного мошенничества является одним из важнейших вопросов, требующих незамедлительного решения».
В документе со ссылкой на Центробанк утверждается, что в 2019 году мошенники похитили с пластиковых карт россиян около 6,5 млрд рублей, а в 2020-м — уже более 9 млрд. При этом, как сообщила NEWS.ru руководитель проекта «За права заёмщиков» Евгения Лазарева, поскольку учитываются не все данные, эта сумма может быть на порядок выше. Некоторые эксперты, например, оценивают её в 150 млрд рублей, утверждает она. Но даже если судить по официальным данным, динамика растёт: только в I квартале этого года из-за действий фейковых банкиров и прочих телефонных болтунов россияне потеряли 2,9 млрд рублей, а количество криминальных операций по сравнению с IV кварталом 2020-го выросло на 40% и превысило 237 тысяч.
На сегодняшний день уже 90% наших граждан получали звонки от телефонных мошенников. По данным платформы для выявления мошенников и борьбы с ними «Мошеловка», разработанной в рамках деятельности проекта ОНФ «За права заемщиков», 54,4% поступивших сигналов касаются телефонного мошенничества, 56% злоумышленников представляются работниками финансовых и государственных учреждений. Всего за три месяца работы платформы поступило более 6 тысяч сигналов от граждан, — говорится в обращении.
В нём содержатся три требования: «рассмотреть возможность введения уголовной ответственности за организации сервисов по подмене телефонных номеров, а возможно, и саму подмену телефонных номеров»; «ввести обязанность сотовых операторов бесплатно информировать клиентов о том, что поступивший звонок имеет признаки незаконной рекламы или мошеннической деятельности (на основании мониторинга, в том числе жалоб граждан)»; «рассмотреть возможность внесудебной оперативной блокировки телефонных номеров, имеющих признаки мошеннических».
Как заявляет Евгения Лазарева со ссылкой на данные МВД и специалистов по кибербезопасности, мошеннические звонки с помощью средств IP-телефонии, которая позволяет подменять номер, чаще совершаются не из мест лишения свободы, а из стран ближнего зарубежья. Но если операторы станут нести ответственность за это, то, по её мнению, они будут тщательнее подходить к данной ситуации и раскрываемость преступлений, связанных с телефонными хищениями, как минимум повысится. А также у российских силовиков появится возможность понимать, откуда звонят нашим согражданам. В этой связи она напомнила, что недавно Госдума приняла в третьем чтении закон о блокировке звонков и SMS-сообщений из-за рубежа по подменным номерам.
Согласно предложенным нововведениям, оператор связи
Также Лазарева отметила, что неплохо на борьбу с телефонным мошенничеством влияют сервисы, которые предупреждают пользователя о том, что поступающий звонок — это спам или, возможно, злоумышленник. Но не у всех есть смартфоны, у которых есть такие технические возможности, поэтому, подчёркивает собеседница NEWS.ru, «важно, чтобы и сотовые операторы подключились к информированию людей, пользующихся кнопочными телефонами, какими пользуются преимущественно люди старшего возраста, которых мошенники, в силу большой доверчивости этой аудитории, весьма успешно обрабатывают и они теряют зачастую последние сбережения».
Между тем, как писал ранее «Коммерсант», операторы уверяют, что пытаются сдерживать телефонных злоумышленников. Например, в МТС ежедневно блокируют свыше 60 тысяч попыток звонков с использованием подмены номера. В «МегаФоне» разработали систему, позволяющую кредитным организациям защитить своих клиентов при мошеннических звонках, и уже сотрудничают со Сбербанком и другими компаниями. В «Вымпелкоме» (сеть «Билайн») изданию
Вопросы к Бортникову и Колокольцеву
Говоря об актуальности предложений проекта «За права заёмщиков» Лазарева подчеркнула, что это «важно для цифровой гигиены человека, поскольку многие граждане путаются во всём, что несут в себе цифровизация и новые технологии».
Главным вызовом является опасность потери персональных данных. А когда мы перейдём на биометрию проблем будет ещё больше, если не решать их сегодня. Поэтому здесь важно, чтобы человек был защищён на каждом этапе. Сегодняшние цифровые технологии позволяют отсортировывать мошенников и всё, касающееся подменных номеров, составляет проблему, к которой сейчас привязан закон, принятый в третьем чтении. Мы предлагаем ещё привязать к этому необходимость ответственности за нарушения, ввести которые надо было, наверное, ещё года два назад. Мы запаздываем, потому что мошенники явно действуют быстрее.
По мнению бизнесмена и IT-специалиста Николая Пальченко, у проблемы телефонного мошенничества есть только один гарантированный способ решения: гражданам необходимо соблюдать правила безопасности, а банкам постоянно напоминать клиентам какие данные он никогда у них не спросит.
Попытки решить эту проблему каким-то технологическим путём нанесут только вред. Найдётся много наивных граждан, которые услышав про блокировки номеров и тому подобное решат, что можно не беспокоится, и тот, кто звонит им прямо сейчас «точно не мошенник», «иначе его бы заблокировали». Вводить какую-то уголовную дополнительную ответственность за подмену номеров тоже смысла нет. Потому что это один из способов мошенничества, а мошенничество в УК уже есть.
С ним согласен исполнительный директор Общества защиты Интернета Михаил Климарёв. Он при этом считает, что проблема телефонного мошенничества в современной России носит системный характер и решать ее должны МВД и ФСБ.
Если люди за границей, то как их можно привлечь к уголовной ответственности в России? Их можно привлечь к ответственности в той стране, в которой они находятся. Другое дело, что МВД не умеет работать с новыми технологиями. Они должны прямо признать, что не могут ничего с этим сделать, а министр — подать в отставку, если не справляется с обязанностями. Ведь этой проблеме не один год, у нас несколько лет назад полстраны эвакуировали из всяких торговых и офисных центров, потому что их «минировали». А это ровно та же проблема, которая не поменялась. Раньше интернет-преступники так «забавлялись», теперь наладили другую штуку, дальше придумают что-то ещё. У мошенничества, как говорил Остап Бендер, «400 сравнительно честных способов». И проблема эта криминальная, а криминалистика относится к гуманитарным наукам. Решать гуманитарные проблемы техническим способом? Попробовать, конечно, можно, но как правило такие способы не приводят к ожидаемому результату.
Эксперт подчёркивает, что подмена номеров — это базовая опция, необходимая для того, чтобы можно было совершать звонки через интернет. Поэтому, продолжает Климарёв, и существует возможность подставления любого телефонного номера, к любому абоненту, который подключается к сетям общего пользования. А если убрать эту базовую возможность IP-телефонии, последняя просто перестаёт работать.
Он не исключает, что в преддверии выборов «в ОНФ пытаются каким-то образом сыграть на настроениях людей, потому что с телефонным мошенничеством в России сталкивались все».
Доходит до того, что я, например, просто не разговариваю по телефону. Это больше похоже на предвыборные какие-то популистские шаги. Но само обращение ОНФ к Шадаеву — оно смешное, потому что Минцифры не при делах абсолютно. Озвученной проблемой должно заниматься МВД и обращаться надо было именно туда, — советует эксперт.
По его мнению, чтобы справится с телефонными преступниками нужно создать профессиональную группу сотрудников при МВД, которые бы занимались этой проблемой. Вероятно, туда следовало включить учёных и иностранных специалистов.
В марте вступил в силу закон, по которому номера, использующиеся на территории СИЗО или исправительного учреждения, должны блокироваться. Документ был направлен на борьбу с так называемыми тюремными «call-центрами». Однако правозащитники утверждали, что в уголовно-исполнительной системе под прикрытием силовиков создана целая система по криминальному обогащению. Для борьбы с ней государство собиралось потратить около 3 млрд рублей, которые должны были пойти на создание системы глушения сигналов сотовой сети в местах лишения свободы.