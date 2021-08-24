Письмо не по адресу: как достать телефонных мошенников из-за границы

Представители Общероссийского народного фронта (ОНФ) обратились к главе Минцифры Максуту Шадаеву с предложением ввести уголовную ответственность за организацию сервисов по подмене телефонных номеров. Также в ОНФ предложили обязать операторов связи бесплатно предупреждать абонентов о подозрительных звонках и рассмотреть возможность их досудебной блокировки. Авторы обращения говорят о колоссальных масштабах таких преступлений в стране. Причём мошенники, представляющиеся чиновниками или сотрудниками служб безопасности банков, не обязательно сидят в российских колониях и СИЗО, многие из них промышляют из стран и непризнанных территорий ближнего зарубежья. Критики предложений полагают, что уголовная статья именно за подмену номеров не поможет, да и обратились активисты не по адресу, потому что за борьбу с этой проблемой ответственны МВД и ФСБ. Подробности — в материале NEWS.ru.

Максут Шадаев Сергей Булкин/NEWS.ru

Масштабы растут

В распоряжении редакции оказалось обращение проекта ОНФ «За права заёмщиков» к министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максуту Шадаеву. Его авторы утверждают, что «противодействие распространению технологий массовых рассылок и несанкционированных телефонных звонков и связанной с этим проблемы телефонного мошенничества является одним из важнейших вопросов, требующих незамедлительного решения».

В документе со ссылкой на Центробанк утверждается, что в 2019 году мошенники похитили с пластиковых карт россиян около 6,5 млрд рублей, а в 2020-м — уже более 9 млрд. При этом, как сообщила NEWS.ru руководитель проекта «За права заёмщиков» Евгения Лазарева, поскольку учитываются не все данные, эта сумма может быть на порядок выше. Некоторые эксперты, например, оценивают её в 150 млрд рублей, утверждает она. Но даже если судить по официальным данным, динамика растёт: только в I квартале этого года из-за действий фейковых банкиров и прочих телефонных болтунов россияне потеряли 2,9 млрд рублей, а количество криминальных операций по сравнению с IV кварталом 2020-го выросло на 40% и превысило 237 тысяч.

Сергей Булкин/NEWS.ru

На сегодняшний день уже 90% наших граждан получали звонки от телефонных мошенников. По данным платформы для выявления мошенников и борьбы с ними «Мошеловка», разработанной в рамках деятельности проекта ОНФ «За права заемщиков», 54,4% поступивших сигналов касаются телефонного мошенничества, 56% злоумышленников представляются работниками финансовых и государственных учреждений. Всего за три месяца работы платформы поступило более 6 тысяч сигналов от граждан, — говорится в обращении.

В нём содержатся три требования: «рассмотреть возможность введения уголовной ответственности за организации сервисов по подмене телефонных номеров, а возможно, и саму подмену телефонных номеров»; «ввести обязанность сотовых операторов бесплатно информировать клиентов о том, что поступивший звонок имеет признаки незаконной рекламы или мошеннической деятельности (на основании мониторинга, в том числе жалоб граждан)»; «рассмотреть возможность внесудебной оперативной блокировки телефонных номеров, имеющих признаки мошеннических».

Как заявляет Евгения Лазарева со ссылкой на данные МВД и специалистов по кибербезопасности, мошеннические звонки с помощью средств IP-телефонии, которая позволяет подменять номер, чаще совершаются не из мест лишения свободы, а из стран ближнего зарубежья. Но если операторы станут нести ответственность за это, то, по её мнению, они будут тщательнее подходить к данной ситуации и раскрываемость преступлений, связанных с телефонными хищениями, как минимум повысится. А также у российских силовиков появится возможность понимать, откуда звонят нашим согражданам. В этой связи она напомнила, что недавно Госдума приняла в третьем чтении закон о блокировке звонков и SMS-сообщений из-за рубежа по подменным номерам.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Согласно предложенным нововведениям, оператор связи будет обязан прекратить оказание услуг при обнаружении исходящего соединения из сети иностранного оператора под российским номером, если вызывающий абонент не является клиентом отечественного оператора, который находится за рубежом, а также при отсутствии у соединяющего оператора абонентского номера или идентификационного кода звонящего.

Также Лазарева отметила, что неплохо на борьбу с телефонным мошенничеством влияют сервисы, которые предупреждают пользователя о том, что поступающий звонок — это спам или, возможно, злоумышленник. Но не у всех есть смартфоны, у которых есть такие технические возможности, поэтому, подчёркивает собеседница NEWS.ru, «важно, чтобы и сотовые операторы подключились к информированию людей, пользующихся кнопочными телефонами, какими пользуются преимущественно люди старшего возраста, которых мошенники, в силу большой доверчивости этой аудитории, весьма успешно обрабатывают и они теряют зачастую последние сбережения».

Между тем, как писал ранее «Коммерсант», операторы уверяют, что пытаются сдерживать телефонных злоумышленников. Например, в МТС ежедневно блокируют свыше 60 тысяч попыток звонков с использованием подмены номера. В «МегаФоне» разработали систему, позволяющую кредитным организациям защитить своих клиентов при мошеннических звонках, и уже сотрудничают со Сбербанком и другими компаниями. В «Вымпелкоме» (сеть «Билайн») изданию признались , что каждый восьмой входящий звонок является нежелательным, и «количество методов мошенничества с применением социального инжиниринга не уменьшается».

Евгения Смолянская/NEWS.ru

Вопросы к Бортникову и Колокольцеву

Говоря об актуальности предложений проекта «За права заёмщиков» Лазарева подчеркнула, что это «важно для цифровой гигиены человека, поскольку многие граждане путаются во всём, что несут в себе цифровизация и новые технологии».

Главным вызовом является опасность потери персональных данных. А когда мы перейдём на биометрию проблем будет ещё больше, если не решать их сегодня. Поэтому здесь важно, чтобы человек был защищён на каждом этапе. Сегодняшние цифровые технологии позволяют отсортировывать мошенников и всё, касающееся подменных номеров, составляет проблему, к которой сейчас привязан закон, принятый в третьем чтении. Мы предлагаем ещё привязать к этому необходимость ответственности за нарушения, ввести которые надо было, наверное, ещё года два назад. Мы запаздываем, потому что мошенники явно действуют быстрее. Евгения Лазарева руководитель проекта ОНФ «За права заёмщиков» руководитель проекта ОНФ «За права заёмщиков»

По мнению бизнесмена и IT-специалиста Николая Пальченко, у проблемы телефонного мошенничества есть только один гарантированный способ решения: гражданам необходимо соблюдать правила безопасности, а банкам постоянно напоминать клиентам какие данные он никогда у них не спросит.

Попытки решить эту проблему каким-то технологическим путём нанесут только вред. Найдётся много наивных граждан, которые услышав про блокировки номеров и тому подобное решат, что можно не беспокоится, и тот, кто звонит им прямо сейчас «точно не мошенник», «иначе его бы заблокировали». Вводить какую-то уголовную дополнительную ответственность за подмену номеров тоже смысла нет. Потому что это один из способов мошенничества, а мошенничество в УК уже есть. Николай Пальченко бизнесмен бизнесмен

С ним согласен исполнительный директор Общества защиты Интернета Михаил Климарёв. Он при этом считает, что проблема телефонного мошенничества в современной России носит системный характер и решать ее должны МВД и ФСБ.

Если люди за границей, то как их можно привлечь к уголовной ответственности в России? Их можно привлечь к ответственности в той стране, в которой они находятся. Другое дело, что МВД не умеет работать с новыми технологиями. Они должны прямо признать, что не могут ничего с этим сделать, а министр — подать в отставку, если не справляется с обязанностями. Ведь этой проблеме не один год, у нас несколько лет назад полстраны эвакуировали из всяких торговых и офисных центров, потому что их «минировали». А это ровно та же проблема, которая не поменялась. Раньше интернет-преступники так «забавлялись», теперь наладили другую штуку, дальше придумают что-то ещё. У мошенничества, как говорил Остап Бендер, «400 сравнительно честных способов». И проблема эта криминальная, а криминалистика относится к гуманитарным наукам. Решать гуманитарные проблемы техническим способом? Попробовать, конечно, можно, но как правило такие способы не приводят к ожидаемому результату. Михаил Климарёв исполнительный директор Общества защиты Интернета исполнительный директор Общества защиты Интернета

Эксперт подчёркивает, что подмена номеров — это базовая опция, необходимая для того, чтобы можно было совершать звонки через интернет. Поэтому, продолжает Климарёв, и существует возможность подставления любого телефонного номера, к любому абоненту, который подключается к сетям общего пользования. А если убрать эту базовую возможность IP-телефонии, последняя просто перестаёт работать.

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Он не исключает, что в преддверии выборов «в ОНФ пытаются каким-то образом сыграть на настроениях людей, потому что с телефонным мошенничеством в России сталкивались все».

Доходит до того, что я, например, просто не разговариваю по телефону. Это больше похоже на предвыборные какие-то популистские шаги. Но само обращение ОНФ к Шадаеву — оно смешное, потому что Минцифры не при делах абсолютно. Озвученной проблемой должно заниматься МВД и обращаться надо было именно туда, — советует эксперт.

По его мнению, чтобы справится с телефонными преступниками нужно создать профессиональную группу сотрудников при МВД, которые бы занимались этой проблемой. Вероятно, туда следовало включить учёных и иностранных специалистов.

В марте вступил в силу закон, по которому номера, использующиеся на территории СИЗО или исправительного учреждения, должны блокироваться. Документ был направлен на борьбу с так называемыми тюремными «call-центрами». Однако правозащитники утверждали, что в уголовно-исполнительной системе под прикрытием силовиков создана целая система по криминальному обогащению. Для борьбы с ней государство собиралось потратить около 3 млрд рублей, которые должны были пойти на создание системы глушения сигналов сотовой сети в местах лишения свободы.