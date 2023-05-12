Названы симптомы синдрома хронической усталости Врач Михалева: непроходящая слабость может указывать на синдром хронической усталости

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Врач-эндокринолог Оксана Михалева рассказала «Известиям», что синдром хронической усталости проявляется постоянным ощущением слабости и патологической утомляемости без определенных причин. Эксперт уточнила, что синдрому в основном подвержены женщины в возрасте 40–59 лет. Специалист добавила, что симптомы не проходят даже после отдыха.

Синдром хронической усталости — это симптомокомплекс, проявляющийся постоянным ощущением слабости и патологической утомляемости, которые приводят к физической и социальной дезадаптации и не могут быть объяснены другими причинами (инфекционными, соматическими и психическими заболеваниями), — рассказала Михалева.

По ее словам, чтобы заподозрить у себя данный синдром, симптомы должны присутствовать не менее шести месяцев. Она отметила, что среди симптомов могут также проявиться: нарушение внимания, рассеянность, тревожность, снижение либидо и отечность.

Нутрициолог Елена Свиридова ранее рассказала, что прогулки, горячая ванна и разговоры с близкими могут помочь избавиться от эмоционального переедания. Эксперт пояснила, что на фоне проблем и стресса человек может начать «заедать» свои эмоции с помощью приемов пищи. Она предупредила, что такое переедание называется психологическим и с ним «крайне сложно справиться самостоятельно». По ее словам, для избавления от этой вредной привычки может помочь проработка негативных эмоций, которые вызывают чувство голода.