Названы сферы, в которых можно получать свыше 250 тысяч рублей Рекрутер Валинуров назвал сферы, в которых можно получать свыше 250 тысяч рублей

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Для счастья среднестатистическому россиянину нужен доход в 205 тысяч рублей в месяц, свидетельствуют данные опроса сервиса по поиску работы SuperJob. Больше всего денег нужно москвичам — 250 тысяч рублей, ростовчанам (205 тысяч рублей), а также жителям Владивостока, Екатеринбурга, Красноярска и Тюмени — по 200 тысяч рублей. Рекрутер Ильгиз Валинуров заявил NEWS.ru, что доход от 250 тыс рублей действительно получают руководители компаний и топ-менеджеры, их заработная плата объясняется высоким уровнем ответственности.

Чем выше зона ответственности, тем выше заработная плата. Чтобы получать от 250 тысяч, в идеале найти компанию, где годовой объем начинается от миллиарда рублей. Если вы хотите на 500 и более, лучше выходить на руководящие позиции, где годовой объем компании начинается от 5 млрд рублей. Зона ответственности таких топ-менеджеров гораздо выше, чем затраты компании на фонд оплаты труда, — объяснил Валинуров.

Рекрутер отметил, что не все топ-менеджеры, руководители компаний и их заместители справляются со своей работой из-за недостаточных знаний и невозможности уловить современные тренды. Акционеры вынуждены их увольнять, а на вакантное место порой нужны люди из других организаций или рынков.

Сейчас кросс-отраслевые переходы случаются все чаще и чаще. Вы могли работать в машиностроении и перейти в агробизнес, это нормальная ситуация, а у топ-менеджеров заработные платы обычно начинаются от 500 тысяч. Такие вакансии точно есть в сферах продаж, управления персоналом. Это абсолютно адекватные цифры, — добавил Валинуров.

Как подчеркнул специалист, неважно, на какой позиции находится человек, всегда есть возможность значительно увеличить свой уровень дохода, просто этим нужно заниматься.

Ранее сообщалось, что в Москве организации уже открыли поиски дополнительных сотрудников в преддверии Нового года. Это связано с тем, что во второй половине ноября торговые точки начинают украшать к главному празднику года, а на прилавках появляются первые елочные игрушки и подарки.