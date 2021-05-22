Названы самые востребованные в РФ профессии

https://static.news.ru/photo/b8b74104-bc55-11eb-b2ef-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Член комитета Госдумы по труду и социальной политике Светлана Бессараб рассказала, какие профессии в настоящее время являются самыми востребованными в России. Её слова приводит URA.RU.

Это курьер, водитель, бухгалтер, арт-дизайнер и IT-дизайнер, — сказала она, уточнив, что этим профессиям могут обучить и в центрах занятости населения.

Международный HR-консультант Зулия Лоикова дополнила этот список такими специальностями, как дальнобойщик, токарь, фрезеровщик, слесарь, электрик и сантехник. Тем не менее, несмотря даже на зарплатные обещания в 350 тысяч рублей в месяц, мало кто хочет идти работать по этим профессиям. По словам специалиста, старые профи не хотят переучиваться под новые стандарты, а молодому поколению быстро надоедает такая работа.

Зампредседателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Валентина Кабанова добавила, что в будущем востребованными профессиями станут IT-специалисты, робототехники, обслуживающий персонал для беспилотного общественного транспорта и строители.

По её словам, сложнее всего найти работу будет тем, кто получил образование по специальностям юриста или специалиста по государственному и муниципальному управлению.

Ранее помощник президента России по экономическим вопросам Максим Орешкин назвал профессии, которые может заменить искусственный интеллект. Это те сферы работ, где есть «монотонный умственный труд».