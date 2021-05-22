Помощник Путина назвал профессии, которые заменит искусственный интеллект

https://static.news.ru/photo/5d24e33a-bb2b-11eb-917c-96000091f725_660.jpg Фото: Ministry of Economy Russia/via Globallookpress.com

Помощник президента России по экономическим вопросам Максим Орешкин назвал профессии, которые может заменить искусственный интеллект. Это те сферы работ, считает Орешкин, где есть «монотонный умственный труд», приводит слова чиновника ТАСС.

Об искусственном интеллекте Орешкин высказался во время марафона «Новое знание», который транслировался на официальном сайте.

Понятно, что активное внедрение технологий того же искусственного интеллекта по всему миру будет очень активно размывать так называемый монотонный умственный труд, — сказал Орешкин.

По его словам, искусственный интеллект сможет заменить бухгалтера, программиста базового уровня и переводчика. Количество людей, которые будут работать в этих профессиях, будет неуклонно снижаться.

Бухгалтеры, к слову, будут выполнять работу аудитора или персонального консультанта по налогам.

Как сообщалось ранее, численность трудоспособного населения в России продолжит сокращаться до второй половины 2020-х годов, что негативно повлияет на экономические показатели, заявил помощник президента РФ Максим Орешкин во время выступления на марафоне «Новое знание».