Орешкин заявил, что Россия продолжит терять трудоспособное население

https://static.news.ru/photo/ae8a1a8a-bb24-11eb-8814-96000091f725_660.jpg Максим Орешкин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Численность трудоспособного населения в России продолжит сокращаться до второй половины 2020-х годов, что негативно повлияет на экономические показатели, заявил помощник президента РФ Максим Орешкин во время выступления на марафоне «Новое знание».

Мы видим, что примерно с 2013–2015-х годов в российской экономике началось довольно резкое снижение численности трудоспособного населения, которое продлится до второй половины 2020-х годов. Это то, что было предопределено, с этим ничего уже невозможно было сделать в последние 20 лет, — отметил чиновник.

Политик добавил, что, несмотря на увеличение подушевого ВВП на уровне выше среднемирового в 2017–2019-х годах, «сам рост экономики был меньше именно из-за фактора ситуации с трудоспособным населением».

Орешкин считает, что демографические проблемы связаны с низкой рождаемостью на фоне Второй мировой войны. Кроме того, «провал» наложился на кризис, связанный с распадом Советского Союза, вызвал «страшные» последствия для рождаемости. В то же время помощник президента подчеркнул, что с середины 2000-х показатели начали расти и скоро негативные эффекты в данной области начнут исчезать.

Ранее сообщалось, что российских женщин вдохновить рожать могут только хорошие работа и зарплата, заявила глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнёва. Парламентарий считает, что предложение вице-премьера Татьяны Голиковой расширить применение маткапитала проблемы с рождаемостью не решит. Как отметила Плетнёва, расширение пособий и применение маткапитала — меры хорошие, но недостаточные для повышения рождаемости.