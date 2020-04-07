Названы самые востребованные в марте вакансии

https://static.news.ru/photo/de7c82a0-78e0-11ea-a02a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сервис по поиску работы «Работа.ру» опубликовал самые востребованные в марте вакансии на фоне ситуации с распространением коронавируса.

В рамках исследования были проанализированы более 29 тыс. вакансий и 724 тыс. откликов. Выяснилось, что самыми популярными оказались вакансии курьера и водителя.

В марте работодатели также активно искали охранников, продавцов-кассиров, грузчиков, комплектовщиков, поваров, менеджеров по продажам и операторов.

Самыми непопулярными стали профессии горничной и продавца-кассира, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru сообщал, что эксперты Института прогрессивного образования считают, что последствия пандемии коронавируса могут серьёзно изменить рынок труда. Из-за банкротства предприятий под ударом окажутся не только работники сферы туризма, экскурсоводы и сотрудники авиакомпаний, но и фитнес-инструкторы, работники типографий и даже IT-специалисты.