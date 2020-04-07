Названы самые востребованные в марте вакансии

Сервис по поиску работы «Работа.ру» опубликовал самые востребованные в марте вакансии на фоне ситуации с распространением коронавируса.
В рамках исследования были проанализированы более 29 тыс. вакансий и 724 тыс. откликов. Выяснилось, что самыми популярными оказались вакансии курьера и водителя.
В марте работодатели также активно искали охранников, продавцов-кассиров, грузчиков, комплектовщиков, поваров, менеджеров по продажам и операторов.
Самыми непопулярными стали профессии горничной и продавца-кассира,
Ранее NEWS.ru сообщал, что эксперты Института прогрессивного образования считают, что последствия пандемии коронавируса могут серьёзно изменить рынок труда. Из-за банкротства предприятий под ударом окажутся не только работники сферы туризма, экскурсоводы и сотрудники авиакомпаний, но и фитнес-инструкторы, работники типографий и даже IT-специалисты.
Добавьте наши новости в избранные источники