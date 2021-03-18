Названы самые востребованные профессии в сфере ЖКХ

https://static.news.ru/photo/10a0768c-4792-11e9-9156-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН "Москва"

Самыми востребованными профессиями в сфере ЖКХ в 2020 году стали слесарь-сантехник, электрогазосварщик, дворник, слесарь аварийно-восстановительных работ и кочегар. При этом больше всего откликов приходит на вакансии уборщиц, ревизоров, электриков и дворников. Данные исследования «VK Работа» приводят «Известия».

По данным исследования, средняя зарплата работника сферы ЖКХ в России в марте 2021 года составила 16 760 рублей. Самые высокооплачиваемые специальности — маляр-штукатур с зарплатой 50 830 рублей в месяц, ревизор — 50 тысяч рублей и старший диспетчер — 47 500 рублей.

Традиционно на вакансии в сфере ЖКХ откликаются мужчины и женщины практически поровну, первых больше лишь на 6%. Особенный интерес к отрасли отмечается у мужчин Санкт-Петербурга и Казани, где перевес в их сторону больше на 47%. При этом большинство соискателей готовы работать полный день.

Чаще всего работу в данной отрасли ищут граждане в возрасте 45 лет и старше. На втором месте возрастная группа 35–44 года, замыкает тройку сегмент 18–24 года. При этом соискателей в сфере ЖКХ, имеющих высшее образование, на 58% больше, чем людей со средним специальным образованием.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Генпрокуратуры обратил внимание на проблемы в области чрезмерного роста тарифов ЖКХ и заявил о низком уровне обслуживания в этой сфере. Об этом писал NEWS.ru.