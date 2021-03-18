Названы самые востребованные профессии в сфере ЖКХ

Самыми востребованными профессиями в сфере ЖКХ в 2020 году стали слесарь-сантехник, электрогазосварщик, дворник, слесарь аварийно-восстановительных работ и кочегар. При этом больше всего откликов приходит на вакансии уборщиц, ревизоров, электриков и дворников. Данные исследования «VK Работа» приводят «Известия».
По данным исследования, средняя зарплата работника сферы ЖКХ в России в марте 2021 года
Традиционно на вакансии в сфере ЖКХ откликаются мужчины и женщины практически поровну, первых больше лишь на 6%. Особенный интерес к отрасли отмечается у мужчин Санкт-Петербурга и Казани, где перевес в их сторону больше на 47%. При этом большинство соискателей готовы работать полный день.
Чаще всего работу в данной отрасли ищут граждане в возрасте 45 лет и старше. На втором месте возрастная группа 35–44 года, замыкает тройку сегмент 18–24 года. При этом соискателей в сфере ЖКХ, имеющих высшее образование, на 58% больше, чем людей со средним специальным образованием.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Генпрокуратуры обратил внимание на проблемы в области чрезмерного роста тарифов ЖКХ и заявил о низком уровне обслуживания в этой сфере. Об этом писал NEWS.ru.