Названы самые травмоопасные профессии

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По итогам 2019 года самыми травмоопасными профессиями признаны профессии рыбака и лесоруба: на этих должностях коэффициент смертности оказался самыми высоким и составил 40,8 и 37,8 на 100 тысяч занятых.

Об этом пишет газета «Новые известия». По её данным, эти коэффициенты в 652 раза выше среднего уровня смертности на рабочем месте во всех сферах деятельности. При этом средние зарплаты рыбаков и лесорубов в России составляют 37,7 и 34,3 тыс. рублей соответственно.

В десятку наиболее травмоопасных профессий также вошли профессии охотника, лесника, моряка, водителя грузового транспорта, сотрудника тепловой электростанции, строителя, сантехника и фермера. Самая высокая средняя зарплата среди них — у моряков. Она составляет 140,3 тыс. рублей.

Всего в 2019 году в России при исполнении должностных обязанностей погибли 1055 человек, травмы получили около 23 тыс. человек. Большинство из них мужчины. При этом за последние 12 лет уровень смертности и получения травм на работе среди россиян снизился в три раза. Об этом говорят результаты исследования, проведённого порталом Adzuna на основании данных Росстата.

Ранее NEWS.ru писал о том, что более трети россиян считают блогеров представителями профессии будущего. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и Центром социального проектирования «Платформа».