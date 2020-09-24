Более трети россиян назвали блогерство профессией будущего

https://static.news.ru/photo/5403d2bc-fe65-11ea-b52d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Igor Golovniov/Global Look Press

Больше трети россиян считают блогеров представителями профессии будущего. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и Центром социального проектирования «Платформа».

В том, что востребованность блогерства будет расти, уверены около 35% россиян, следует из данных исследования. Респонденты отнесли это занятие к профессиям будущего, пишут «Новые известия».

Вместе с тем около 51% опрошенных назвали ведение блогов в Интернете модным увлечением, которое со временем потеряет актуальность. Ещё 14% затруднились с ответом.

В ходе опроса также выяснилось, что 46% граждан следят за чьими-то блогами, 14% слышали слово «блогер», но не знают, что оно означает, а 6% убеждены, что блогеры — это обычные бездельники. Ещё 8% считают блогерами журналистов, перешедших из официальных СМИ в Интернет, а порядка 40% — тех, кто просто ведёт дневник или страницу в Интернете.

Как отмечают исследователи, эти данные отличаются от тех, что были получены в результате предыдущего опроса три года назад. Тогда интересующихся блогами было на 12 процентных пунктов меньше. Теперь же жители страны стали в большей степени воспринимать блогеров как профессионалов, общественных активистов и бизнесменов.

Пока что профессия блогера не воспринимается всерьёз, однако интерес к ней растёт. Вместе с тем 75% не хотели бы, чтобы их дети стали блогерами, а 14%, наоборот, мечтают о такой профессии для них.

Большинство опрошенных — 64% — убеждены, что ведением блогов люди занимаются ради заработка. Кроме этого, 40% предположили, что среди целей интернет-лидеров — привлечение внимания к собственной персоне, 32% полагают, что цель блогеров — делиться информацией с другими людьми, а 18% считают, что «это модно».

Среди других мнений о блогерах — полярные предположения о том, контролируются ли они государством — примерно по 43% высказались за и против такой точки зрений. Ещё около 63% жителей страны не считают блогеров честными.

Опрос проводился 5 сентября среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет.

Ранее, как сообщал NEWS.ru, телеведущий Владимир Познер заявил, что ушедший в блогосферу работник СМИ перестаёт быть журналистом. Созданный им интернет-канал может стать сверхуспешным, однако «там не информация, там точка зрения».