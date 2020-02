https://static.news.ru/photo/0f2b294a-4fe9-11ea-b4a1-fa163e074e61_660.jpg Леди Гага Bad Romance Фото: PLANET PHOTOS/Global Look Press

14 февраля 2020 года видеохостинг YouTube отметил 15 лет со дня основания. Американский еженедельник Newsweek в честь торжественной даты вспомнил о самых популярных видео за всё время существования сервиса.

Видеоролик с тренировкой бразильского футболиста Рональдиньо набрал больше всего просмотров в 2005 году. Позже его несколько раз удаляли и снова публиковали.

Комик Джадсон Лайпли, за шесть минут наглядно демонстрирующий эволюцию танцевальных стилей c середины XX века, стал героем самого популярного видео 2006–2007 годов. Этот ролик в настоящий момент имеет чуть менее 307 млн просмотров.

Аврил Лавин с клипом Girlfriend в 2008 году задала тренд на доминирование в топе хостинга музыкальных видео. Последним роликом, не относящимся к данной категории и возглавившим рейтинг популярности YouTube, в следующем 2009 году стала домашняя запись британской семьи, где мальчик кусает своего маленького брата за палец.

С 2010 года лидерами по просмотрам были только музыкальные клипы. Первым триумфатором этого года была Леди Гага и её Bad Romance, затем певицу обошёл Джастин Бибер с песней Baby. Канадский исполнитель сохранил лидерство и в 2011 году.

Клип на песню Gangnam Style южнокорейского исполнителя Psy в 2012 году стал первым видео, набравшим миллиард просмотров. Он сохранял лидерство до 2017 года, пока его на короткое время не обошёл рэпер Уиз Халифа с роликом See You Again. С 2017 года по настоящее время самым популярным видео остаётся клип на песню Despacito Луиса Фонси и Дэдди Янки. По состоянию на 15 февраля 2020-го видео набрало 6,6 млрд просмотров.

Как писал NEWS.ru, музыкальное видео шестилетнего блогера Насти Радзинской набрало 10 млн просмотров на YouTube за три дня после публикации.