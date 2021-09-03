Названы самые популярные у россиян места отдыха во время пандемии

За первые семь месяцев 2021 года по России путешествовали около 63 млн туристов. Самыми приоритетными направлениями были курорты Крыма и Краснодарского края. Об этом в интервью RT рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова.

Она отметила, что из мене традиционных направлений популярность набирают Калининградская область и Дагестан. В республике очень тёплое море, но пока не очень хорошо развита инфраструктура.

В категории коротких культурно-познавательных поездок востребованы, Москва, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Самара. Пользовался популярностью и экологический туризм на Камчатку, Сахалин, Дальний Восток. Россияне также активно бронировали на санаторно-курортное лечение в Алтайском крае и Башкирии.

Догузова отметила , что в Ростуризме прогнозируют возращение показателей внутреннего туризма на допандемийный период к концу текущего года. По её словам, это более оптимистичный прогноз. Согласно предыдущему, ставка на восстановление доковидных показателей делалась на первую половину 2022-го.

Глава ведомства указала, что хороший эффект дала программа туристического кешбэка. Россияне накупили туров на общую сумму свыше 32 млрд рублей. Многие из них решились на поездки именно благодаря этой программе. Кроме того, туристы примерно столько же потратили на рестораны, развлечения и сувениры. Это способствовало увеличению занятости в сфере, развитию инфраструктуры и притоку инвестиций.

Ранее сообщалось, что в Ростуризме анонсировали запуск программы кешбэка на туры зимнего сезона, которые будут продаваться в период с 15 января до 30 апреля. Также отметили, что программа детского кешбэка создавалась как однократная и решение о её продлении пока не принято. Однако не исключено, что это всё же произойдёт.