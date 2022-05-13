Названы самые популярные у россиян маршруты для путешествий за рубеж Tutu.ru: самыми популярными маршрутами за рубеж у россиян являются Ереван, Стамбул и Баку

Фото Tom Weller/dpa

Наибольший интерес у россиян вызывают перелёты из Москвы в Ереван, Стамбул, Баку, Ташкент и Ош. По данным онлайн-сервиса Tutu.ru, которые приводит РИА Новости, на пять этих направлений приходится в общей сложности 17% всех поисковых запросов.

Лидером является Ереван — туда собираются отправиться 5% летящих за границу. В Баку и Стамбул — более 3%.

Также россиян интересуют Анталья, Бишкек, Душанбе, Тель-Авив и Кишинёв.

При этом глубина бронирования билетов остаётся низкой отмечают аналитики. Среди оформивших документы на проезд в период с 1 по 11 мая, 74% приняли решение о перелёте в этом же месяце. 18% россиян намерены отправиться в путешествие в июне, 6% — в июле, меньше 2% в августе и сентябре.

Ранее сообщалось, что европейские курорты несут крупные финансовые потери из-за отсутствия туристов из России. В наибольшей степени пострадали курорты Кипра, Италии, Чехии, Франции и Черногории.