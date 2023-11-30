Названы самые популярные у россиян домашние животные «Одноклассники»: собаки оказались самыми популярными питомцами у россиян

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самыми популярными домашними животными у россиян оказались собаки, сообщили аналитики социальной сети «Одноклассники». Второе место в рейтинге заняли кошки, а третью строчку — птицы. Эксперты пришли к такому выводу, изучив интерес аудитории к различным питомцам в сервисе «Увлечения» ко Всемирному дню домашних животных.

Среди любимых пород собак у россиян оказались немецкие овчарки, померанские шпицы, йоркширские терьеры, чихуахуа и французские бульдоги. Чаще других среди кошек пользователей интересовали шотландские вислоухие, русские голубые, сибирские, тайские и сфинксы. При этом среди птиц, согласно данным исследования, пользователей привлекают исключительно попугаи, в частности волнистый, жако, какаду, ара и корелла.

В соцсети также рассказали, что в 2023 году россияне стали больше тратиться на домашних любимцев. С января по октябрь средний чек покупок вырос на 10% по сравнению с 2022 годом. Чаще всего россияне покупали корма для животных, наполнители для туалетов, инструменты для ухода за шерстью и игрушки.

«Одноклассники» ранее приняли участие в ежегодной акции «День борьбы с кибербуллингом». 11 ноября соцсеть заменила логотип на главной странице хештегом #НетКибербуллингу и смайликом в виде белого сердца, который является символом борьбы с травлей в интернете.