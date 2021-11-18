Названы самые популярные города для переезда по работе

«Одноклассники» и «VK Работа» совместно с исследовательским центром ResearchMe определили пять самых популярных городов для переезда ради работы. Ими оказались Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар и Владивосток, сообщает пресс-служба «Одноклассников». Опрошенных граждан эти города интересуют уровнем жизни (35%), зарплатой (32%), климатом (30%), наличием рабочих мест (27%) и возможностью быстрее построить карьеру (17%).

Пресс-служба "Одноклассников"

Больше половины (56%) опрошенных не задумывались о переезде, а немного больше четверти (26%) хотят переехать в другой город. Готовы остаться в своём 63%, если удастся работать удалённо.

Четверть респондентов (24%) намерены искать работу в новом городе через соцсети, более половины (51%) на специальных сайтах, более трети опрошенных (37%) сообщили, что используют для поиска друзей и знакомых. 12% респондентов об этом не думали.

Среди тех трудностей, через которые они готовы пройти, большинство респондентов назвали долгую разлуку с близкими (36%) и съём жилья (36%). 35% согласны готовы экономить первое время, а 22% согласны на невысокую должность. 17% респондентов ответили, что готовы даже одолжить деньги для переезда.

В исследовании участвовали 1390 пользователей Рунета в возрасте от 18 до 35 лет. Среди респондентов работники сфер торговли, транспорта и связи, промышленности, госслужбы, информационных услуг, строительства, ЖКХ, сферы развлечений и масс-медиа.

Ранее «Одноклассники» предоставили пользователям возможность поиска работы через сервис «VK Работа». Соискатели могут выбрать любую из десятков сфер деятельности по разным типам занятости.