https://static.news.ru/photo/1f7e777c-2d73-11ea-a689-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В 2019 году большинство российских авиапутешественников (около 80 процентов) отправились в поездки по России. Их количество немного уменьшилось по сравнению с 2018 годом. Доля тех, кто полетел в страны ближнего и дальнего зарубежья, наоборот, выросла на 12 и 8 процентов соответственно. Информацию предоставили аналитики Туту.ру.

Самым популярным авиамаршрутом в 2019 году стал Москва — Симферополь. На него приходится семь процентов всех проданных по стране билетов. На втором месте — перелёты из столицы в Сочи, на третьем — из Москвы в Петербург, согласно исследованию специалистов.

Из европейских направлений наибольшей популярностью у туристов из России в 2019 году пользовался маршрут Москва — Тиват (шесть процентов всех купленных в Европу билетов). Второе и третье места достались направлениям Москва — Прага и Москва — Рига, по данным сайта.

Лидером среди направлений дальнего зарубежья стал Стамбул с вылетами из Москвы. На второй строчке — Тель-Авив.

Ранее NEWS.ru писал, что цены на авиабилеты могут вырасти на 5%, по словам эксперта.