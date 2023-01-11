Названы самые полезные фрукты в детском рационе Педиатр Башкутова: цитрусовые, яблоки и ананасы должны быть в детском рационе

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Самыми полезными фруктами в детском рационе являются цитрусовые, яблоки и ананасы, рассказала педиатр Дарья Башкутова. В беседе с «Газетой.Ru» врач отметила, что ягоды и фрукты обязательно должны присутствовать в рационе ребенка. Употреблять их лучше с утра или за полчаса до обеда, пояснила медик.

В первую очередь обратить внимание нужно на цитрусовые, особенно на лимон, апельсин и грейпфрут. В них содержится достаточное количество витамина С, который необходим в период простудных заболеваний. Благоприятно воздействует витамин С и на слизистые, помогая отхождению слизи из дыхательных путей во время болезни, — пояснила специалист.

Яблоки и груши, по словам Башкутовой, содержат пектин, который необходим для благоприятной работы микрофлоры кишечника. Педиатр уточнила, что в ананасах тоже содержатся пищевые волока, но, кроме этого, фрукт богат калием, цинком, железом и йодом.

Башкутова порекомендовала употреблять фрукты с утра после двух стаканов воды или за полчаса до обеда. К полезным фруктам специалист также отнесла киви, богатый витамином С, и гранат, в котором большое количество железа, кальция и магния. Обратить внимание врач посоветовала и на ягоды: черную смородину, облепиху и черноплодную рябину.

Ранее врач-диетолог Наталья Круглова посоветовала зимой есть больше цитрусовых. В них содержится большое количество витамина С. Тем, кто проводит много времени на улице в холодную погоду, стоит увеличить количество потребляемых калорий, согласно рекомендациям Кругловой.