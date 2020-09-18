Названы самые богатые жёны и мужья госслужащих в России

https://static.news.ru/photo/388ee3b0-f9c3-11ea-b885-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Супруга депутата Заксобрания Камчатского края Игоря Евтушка стала самой богатой второй половиной российского чиновника. Доход семьи составил 5,48 млрд рублей, из которых жена единоросса заработала 3,12 млрд рублей.

При этом Forbes сообщил, что найти информацию о женщине в открытых источниках невозможно, а в декларации не указано, как она заработала эти деньги.

На втором месте жена генерального директора госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова Екатерина Игнатова. Семья заработала за год 1,91 млрд рублей, а Игнатова из них положила в семейную кубышку 1,49 млрд рулей. Дело в том, что она — монетарный акционер банка МФК.

Супруга губернатора Брянской области Александра Богомаза Ольга расположилась на третьей строчке рейтинга. Женщина является главой крестьянского фермерского хозяйства «Богомаз» и бенефициаром компаний «Картофельный альянс» и «Меленский картофель». Её доход составил 1,38 млрд рублей.

Четвёртое место у жены первого зама премьер-министра Башкортостана Андрея Назарова Ларисы Назаровой. Её доход составил 864 млн рублей. При этом общий доход семьи составляет 899,7 млн рублей. О Назаровой также ничего не возможно узнать из открытых источников, но судя по декларации, семью полностью обеспечивает именно она.

У жены парламентария Александра Некрасова Елены пятое место. Их общий доход составляет 682 млн рублей, а Некрасовой — 676,9 млн рублей. Женщина управляет семейным бизнесом, который подразумевает активы строительного холдинга «Лидер Групп».

С шестого по десятое место расположились жена депутата Госдумы Дмитрия Саблина Алла Саблина (Налча), супруга вице-спикера Совфеда Юрия Воробьёва Людмила, жена депутата Заксобрания Иркутской области Александра Битарова, жена президента Татарстана Рустама Минниханова Гульсина, а также Елена Редькина, которая состоит в браке с депутатом Заксобрания Камчатского края Игорем Редькиным.

Следом за ними идут жена депутата Заксобрания Челябинской области Николая Янова Любовь, супруга пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Татьяна Навка, жена депутата Орловского областного совета народных депутатов Виталия Рыбакова, супруга депутата Заксобрания Иркутской области Николая Труфанова. На 15-м месте обосновалась Валентина Казарян — жена депутата Ярославской областной думы Тиграна Казаряна, а на 16-м — супруга депутата Воронежской областной думы Андрея Благова.

В рейтинге также появился мужчина. Супруг сенатора Любови Глебовой Кирилл Комаров занял 17-ю строчку рейтинга, за ним следует жена директора госкорпорации «Ростех» по особым поручениям Василия Бровко Тина Канделаки. Алексей Золотарёв — муж начальника отдела Минпромторга Ольги Гребневой — занял 19-ю строчку списка, а 20-ю — жена депутата Госдумы Сергея Петрова.

Как писал NEWS.ru, один из богатейших сенаторов Сергей Лисовский уйдёт из Совета Федерации.