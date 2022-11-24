Названы пять типичных американских блюд Нутрициолог Новикова: больше всего американцы любят такос, бургеры и морепродукты

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Нутрициолог Екатерина Новикова в беседе с NEWS.ru назвала пять типичных и самых любимых американцами блюд. Эксперт подчеркнула, что в каждом из 50 штатов США свои кулинарные особенности в силу исторических причин и близости к границам с той же Мексикой, но топ-5 примерно составляют такос, бургеры, пицца, морепродукты и салаты.

Например, в Калифорнии, имеющей выход к Тихому океану и границу с Мексикой, любимыми блюдами являются традиционное блюдо мексиканцев — такос (лепешка из пшеничной или кукурузной муки с начинкой из зелени, овощей, рыбы и очень острых соусов), бургеры — в США их едят и любят все, а также морепродукты и салаты, — рассказала Новикова.

Собеседница отметила, что салаты обычно делают из зелени, овощей, добавляя яйца и морепродукты, а кроме того, очень часто американцы используют авокадо.

Обязательным компонентом большинства салатов является авокадо. Кстати, из авокадо здесь делают даже десерты. Калифорния — лидер среди всех штатов по выращиванию и потреблению авокадо, — заявила нутрициолог.

Ранее Новикова рассказала, что фруктовые салаты не так просты и не так безобидны, как кажется на первый взгляд. Она объяснила, почему не следует злоупотреблять подобными блюдами и как приготовить максимально полезное блюдо.