Названы продукты, ухудшающие работу мозга Врач Улудюз назвала продукты, ухудшающие работу мозга

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Злоупотребление фастфудом приводит к ухудшению работы мозга и проблемам с памятью, считает врач Дерья Улудюз. Она напомнила, что мозг поглощает примерно 30% потребляемых калорий, однако эффективность его работы напрямую зависит от качества продуктов, пишет Live 24.

В современном ритме жизни, когда мы поздно ложимся и рано встаем, нам хочется получить свою дозу кофеина, которая нас взбодрит. Однако энергетики содержат большое количество сахара и значительно повышают ваши риски на развитие болезни Альцгеймера и диабета, — отметила Улудюз.

Она также порекомендовала ограничить потребление растительных масел и белых углеводов, к которым можно отнести пшеничный хлеб, макароны, рис и картофель. Медик уточнила: все эти продукты отличаются высоким гликемическим индексом и негативно влияют на память человека. Более того, жареная пища и трансжиры также провоцируют развитие забывчивости, убеждена Улудюз. Помимо этого, работу мозга ухудшает и спиртное, так как алкоголь разрушает клетки этого органа.

Ранее гериатр Ольга Ткачева заявила, что у людей может ухудшаться память из-за нейродегенеративных процессов, стресса, депрессии, переутомления и проблем с сердечно-сосудистой системой. По ее словам, с возрастом память ухудшается далеко не у всех людей.