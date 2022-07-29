Названы причины торможения онлайн-продаж рецептурных лекарств Аналитик Беспалов назвал причины торможения онлайн-продаж рецептурных лекарств

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В России до сих пор не разрешили онлайн-продажу рецептурных препаратов потому, что некоторые производители лекарств не хотят допустить конкурентов на рынок, заявил директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов. В разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» аналитик назвал это «неконкурентной историей», которая выходит за рамки законодательства.

Онлайн-продажи лекарств тормозят еще и потому, что есть некоторое количество интересантов, которые не заинтересованы в допуске крупных игроков в онлайн-продажу рецептурных препаратов. В частности, активно выступают в отношении их недопуска до крупных маркетплейсов. Я думаю, что это прежде всего связано с желанием не допустить сюда чужаков. Конечно, это совершенно неконкурентная история, которая нарушает все возможные нормы, — высказался Беспалов.

Вместе с этим он добавил, что такую инициативу могут тормозить из-за опасения, что рецептурные препараты будут продаваться бесконтрольно и попадут «не в те руки». Беспалов подчеркнул: в 95% случаев в российских аптеках такие лекарства продаются без необходимого разрешения врача. Однако аналитик признал, что за некоторыми медикаментами осуществляется особо строгий контроль. К таким лекарствам он отнес наркотические, сильнодействующие, психотропные препараты.

Ранее правительство России внесло в Государственную думу законопроект о дистанционной торговле рецептурными лекарствами. В кабмине считают, что он поможет сделать лекарственные средства более доступными для россиян, в том числе в условиях пандемии.