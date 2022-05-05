Названы причины старения кожи лица

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Кожа лица стареет из-за ошибок при уходе за ней, из-за воздействия солнца и неправильной позы во сне, рассказала дерматолог Елена Васильева «Москве 24». Спать лучше на спине, чтобы не появлялись механические морщины, отметила она. От солнца же помогут очки с защитой от ультрафиолета.

Больше всего страдает кожа вокруг глаз — она тонкая и сухая, потому как практически лишена подкожно-жировой клетчатки. Самый простой способ защитить её от вредного ультрафиолета — носить очки с УФ-фильтром во время солнечной активности, — сказала Васильева.

При этом складки вокруг глаз появляются, когда человек щурится не только от ярких лучей, но и в попытке что-либо рассмотреть, тогда помогут обычные очки для зрения.

Кроме того, дерматолог посоветовала наносить крем тонким слоем за три-четыре часа до сна и следить за влажностью в помещении. Если слишком сухо, можно хотя бы ставить на батарею плоскую ёмкость с водой.

Умываться, по словам Васильевой, достаточно два раза в день, так как слишком частая процедура вредит защитному барьеру эпидермиса. Истончают покровы и скрабы, ими увлекаться не нужно. От спиртовых лосьонов стоит вовсе отказаться.

Ранее дерматовенеролог Игорь Старицын посоветовал первое время после начала сезона загара не находиться на солнце дольше 15 минут. Кожа должна привыкнуть к воздействию солнечных лучей и накопить меланин, объяснил он.