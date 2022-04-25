Россиянам рассказали, как правильно загорать

Кожа должна привыкнуть к воздействию солнечных лучей и накопить меланин, поэтому первое время после начала сезона лучше не находиться на солнце дольше 15 минут, заявил дерматовенеролог Игорь Старицын. По его словам, человеку вредно быть на солнце более двух часов в день, сообщают «Вести Подмосковья».

Суммарно находиться на солнце разрешается не более двух часов в день, остальное время лучше провести в тени либо максимально закрывшись одеждой. Также следует избегать пика солнечной активности с 10 до 16 часов, поэтому лучшее время для безопасного загара — это утро и вечер, — заверил Старицын.

Его коллега Татьяна Сулима перед солнечными ваннами порекомендовала провести мягкий пилинг всего тела скрабом. Если человек загорает у воды, продолжила медик, то стоит отойти подальше от водоёма, так как отражённые от водной глади лучи становятся более активными. Помимо этого, перед выходом на улицу в солнечный день нельзя умываться с мылом и пользоваться косметикой на спиртовой основе, так как это может стать причиной сухости кожи.

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