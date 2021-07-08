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Названы последствия непрерывной работы кондиционера

06:07, 09 июля 2021
Фото: howtodoitwiki.com
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О связи поломки кондиционера с его непрерывной работой рассказал в интервью радио Sputnik руководитель направления дивизиона «Системы кондиционирования воздуха» ТПХ «Русклимат» Алексей Петров.

По словам Петрова, чаще всего кондиционеры ломаются в первый год после установки. Это происходит из-за заводского брака или некачественного монтажа трубопровода хладагента, ведущего к утечке фреона.

Если сам прибор исправен и установлен правильно, то он прослужит 10–20 лет, — отметил эксперт.

При этом непрерывная работа устройства в жару не является проблемой. Это лишь отражается на расходе электроэнергии и влияет на число часов эксплуатации.

Современные кондиционеры рассчитаны на температуру до 43 градусов тепла, поэтому аномальные плюс 34 в Москве для них не помеха даже при непрерывной работе, — объяснил Петров.

Чтобы кондиционер не подвёл в неподходящий момент, специалист рекомендует следить за его состоянием и регулярно проводить техобслуживание.

Ранее врач дала совет, как быстро уснуть в жару. В частности, она предложила перед сном положить в морозилку наволочку и простыню.

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