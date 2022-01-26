Названы популярные у россиян категории зимних товаров
«Газета.Ru»: спрос россиян на зимнюю одежду значительно вырос в сравнении с прошлым годом
Мартин Кучерас
Мартин Кучерас
11:39, 26 января 2022
Фото: pixabay.com
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В январе 2022 года спрос россиян на некоторые категории зимних товаров заметно вырос: так, например, покупатели интересуются зимней одеждой (рост спроса по сравнению с 2021 годом составил 380%), спецодеждой (191%) , ледорубами (155%) и автохимией (99%). Чуть менее популярны у россиян сезонные спортивные товары (47%), а также чехлы и накидки для автомобилей (27%), сообщили «Газете.Ru» в онлайн-гипермаркете товаров для дома, дачи, строительства и ремонта «ВсеИнструменты.ру».
В топ зимних товаров по России вошли стеклоомывающая жидкость и размораживатели замков, лыжные крепления и сноуборды, шапки-маски и шапки-ушанки, куртки-аляски и зимние костюмы, металлические ледорубы, зарядные устройства, аккумуляторные и электрические снегоуборщики, а также чехлы и накидки для автомобиля с обогревом, — пишет издание.
Москвичи особенно активно покупали зимнюю одежду (400%), ледорубы (175%), автохимию (125%) и накидки для автомобилей (28%).
Ранее россияне начали активно покупать традиционные тёплые вещи и обувь во время декабрьских холодов. Выросла популярность валенок, шапок-ушанок, пуховых платков, шалей и шуб. Например, продажи валенок с 1 по 20 декабря выросли в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, галош — в два раза, а шапок-ушанок — в три.