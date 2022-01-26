Названы популярные у россиян категории зимних товаров

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Вином в России активно интересуются в Сети женщины в возрасте от 30 до 50 лет, сообщает «Газета.Ru». Это более 60% всей аудитории, в то время как среди граждан до 30 лет увлекаются темой вина лишь 15%. Интерес проявляют 61% женщин и 39% мужчин, что следует из исследования рекламного программатика Platforma в преддверии онлайн-продаж алкоголя.

Любители вина также в четыре раза чаще, чем случайные участники анализа, интересуются магазинами одежды, косметикой, городскими развлечениями и социальными сетями. В краткосрочном периоде они гораздо больше увлекаются музыкой, кино и...