Названы основные причины увольнения россиян с работы
Исследование HeadHunter: россияне чаще всего увольняются с работы из-за зарплаты
Наталья Жуковская
Наталья Жуковская
07:36, 24 ноября 2021
Фото: unsplash.com
Читайте нас в Google Новости
Россияне побили рекорд по количеству увольнений по собственному желанию. Основными причинами называют неудовлетворённость уровнем зарплаты, а также атмосферой в коллективе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование HeadHunter.
Летом и осенью 2021 года зафиксирован пик увольнений по собственному желанию (личная неудовлетворённость уровнем зарплаты, атмосферой в коллективе, руководством и прочее) среди самых распространённых причин смены работы, — сказано в исследовании.
Известно, что чаще всего по этой причине увольнялись сотрудники сферы продаж, туризма и общепита. Данный показатель является самым высоким за всю историю наблюдений.
Ранее HR-директор «1С-Битрикс» Владислав Викулов рассказал, что в России работодатели всё чаще обращают внимание на контент своих потенциальных сотрудников в социальных сетях. По мнению эксперта, это связано с тем, что в настоящее время общество ассоциирует мнение сотрудников с позицией компании.
При этом рекомендуется избегать публичных оскорблений или осуждений в постах или комментариях. Также не стоит публиковать откровенный и экстремистский контент и употреблять ненормативную лексику.