Названы основные причины увольнения россиян с работы

Россияне побили рекорд по количеству увольнений по собственному желанию. Основными причинами называют неудовлетворённость уровнем зарплаты, а также атмосферой в коллективе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование HeadHunter.

Летом и осенью 2021 года зафиксирован пик увольнений по собственному желанию (личная неудовлетворённость уровнем зарплаты, атмосферой в коллективе, руководством и прочее) среди самых распространённых причин смены работы, — сказано в исследовании.

Известно, что чаще всего по этой причине увольнялись сотрудники сферы продаж, туризма и общепита. Данный показатель является самым высоким за всю историю наблюдений.

Ранее HR-директор «1С-Битрикс» Владислав Викулов рассказал, что в России работодатели всё чаще обращают внимание на контент своих потенциальных сотрудников в социальных сетях. По мнению эксперта, это связано с тем, что в настоящее время общество ассоциирует мнение сотрудников с позицией компании.

При этом рекомендуется избегать публичных оскорблений или осуждений в постах или комментариях. Также не стоит публиковать откровенный и экстремистский контент и употреблять ненормативную лексику.