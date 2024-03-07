Названы основные причины смерти среди женщин Врач Казакова: женщины чаще всего умирают от заболеваний сердца

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Основной причиной смерти среди женщин являются сердечно-сосудистые заболевания, рассказала «Газете.Ru» врач — акушер-гинеколог Дарья Казакова. Кроме того, у молодых женщин чаще диагностируется рак шейки матки, а у старшего возраста — рак молочной железы, добавила медик.

Основной причиной летальных исходов среди женщин являются сердечно-сосудистые заболевания, а вот среди онкологических заболеваний в молодом возрасте чаще всего встречается рак шейки матки, а в более старшей возрастной группе — рак молочной железы. Среди других видов рака наиболее распространены среди женщин рак толстой и прямой кишки, рак желудка и рак легких, — пояснила врач.

Как отметила Казакова, сердечно-сосудистые и онкологические заболевания выявляют как у мужчин, так и у женщин, однако продолжительность жизни лиц женского пола дольше в связи с тем, что они чаще обращаются к врачу. Нередко болезни женщин связаны с осложнениями после беременности и родов. При этом если в юном возрасте могут возникнуть расстройства пищевого поведения и железодефицитная анемия, то после 60 лет диагностируются уже заболевания сердца, острое нарушение мозгового кровообращения и болезни органов дыхания.

Также, по ее словам, женщины больше, чем мужчины, подвержены депрессиям, развитию деменции в пожилом возрасте, чаще получают травмы в результате падения.

В связи с дефицитом эстрогенов у женщин в постменопаузе часто снижается плотность костной ткани, то есть развивается остеопороз. Поэтому женщины в этом возрасте чаще, чем мужчины, получают травмы в результате падения, — сказала врач.

Врач-онколог Евгений Черемушкин ранее заявил, что малоподвижный образ жизни может привести к онкологическим заболеваниям, в том числе к раку толстого кишечника. Он отметил, что у людей, которые много сидят, с большей долей вероятности развиваются воспалительные процессы в ЖКТ.