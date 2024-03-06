Россиян предупредили об онкологических последствиях сидячего образа жизни Онколог Черемушкин: сидячий образ жизни грозит раком кишечника

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Малоподвижный образ жизни может привести к онкологическим заболеваниям, в том числе к раку толстого кишечника, предупредил в беседе с «ФедералПресс» врач-онколог Евгений Черемушкин. Он отметил, что у людей, которые много сидят, с большей долей вероятности развиваются воспалительные процессы в ЖКТ.

Подвижный образ жизни помогает кишечнику нормально функционировать. А если вы сидите, то нарушается функция. <...> Сидячий образ — один из компонентов цепочки, которая может увеличить риски развития опухоли толстой кишки, — объяснил специалист.

Он уточнил, что нарушения функции кишечника, вызванные сидячим образом жизни, приводит к запорам и хроническим воспалениям, которые, в свою очередь, могут перерасти в предраковое состояние.

Ранее врач-терапевт Ольга Чиркова рассказала, что отвращение к мясу может быть симптомом рака желудка. По словам специалиста, подобный признак может свидетельствовать о последних стадиях недуга при любой локализации опухоли. Также нежелание есть мясо может возникать в случае ряда проблем с печенью, при сильных стрессах, клинической депрессии, а у беременных — при токсикозе или непереносимости животного протеина плодом.