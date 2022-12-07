Названы основные причины проблем в поведении собак Зоопсихолог Парфентьева: генетика может быть причиной проблем в поведении собак

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Зоопсихолог Полина Парфентьева рассказала «Известиям», что поведение собаки определяют генетическая предрасположенность и окружающая среда. Эксперт отметила, что определенные породы собак больше, чем другие, предрасположены к конкретным психологическим проблемам. Она привела в пример породу джек-рассел-терьер, который генетически предрасположен к агрессии при страхе, поэтому в случае испуга представитель этой породы с большей вероятностью нападет, чем убежит.

Это и особенности психики, и то, какая вообще предрасположенность у собаки в плане генетики. Например, я сейчас работаю с очень тревожным «коржом», и они очень часто такие бывают, поэтому собака — это всегда среда и генетика, — сказала Парфентьева.

Она при этом подчеркнула, что предрасположенность не означает, что конкретная собака обязательно будет иметь определенный шаблон поведения.

Мази на основе воска и теплые сапоги помогут защитить лапы собак от реагентов зимой, ранее рассказал NEWS.ru ветеринар Евгений Цыпленков. По его словам, плотная текстура мази обволакивает подушечки лап, защищает их от холода и агрессивной внешней среды.

Во избежание проблем со здоровьем у домашних питомцев ветеринар посоветовал избегать участки с реагентами во время прогулки. Ветеринар подчеркнул, что мазь на основе воска не совсем подойдет при длительной прогулке, так как она может стереться и не будет никакого положительного эффекта.