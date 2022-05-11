Названы опасные инфекции летнего сезона Иммунолог Викулов назвал опасные инфекции летнего сезона

Фото Paul Zinken/dpa/Global Look Press

Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог Георгий Викулов заявил, что в летний сезон россияне чаще всего сталкиваются с кишечными инфекциями. Эксперт при этом пояснил, их несколько десятков и они имеют большое количество различий. Так, например, существуют кишечные инфекции которые поражают желудочно-кишечный тракт или печень, пишет URA.RU.

Существует несколько десятков кишечных инфекций, у которых огромное количество различий. Есть кишечные инфекции с поражением печени, это вирусный гепатит А, — рассказал Викулов.

Он добавил, что симптоматика у инфекций отличается, но человеку неизбежно надо будет обратиться за помощью.

Терапевт Оксана Хамицева ранее рассказала, что головная боль после еды может говорить о сахарном диабете, аллергии и реакции на токсические вещества. Эксперт добавила, что после приёма пищи у больных диабетом наступает гипогликемия, которая приводит к энергетическому голоданию головного мозга. Ещё одной причиной может быть нарушение функции поджелудочной железы. Специалист отметила, что не следует полагаться на обезболивающие, так как они могут привести к заболеваниям желудка. Она порекомендовала при частых болях в голове обратиться ко врачу.