Названы обязательные прививки для детей Педиатр Татаркина перечислила обязательные прививки для детей

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Врач-педиатр «СМ-Клиника. Дети» Ольга Татаркина перечислила обязательные прививки для детей. По словам эксперта, в список входит обязательная вакцинация против вирусного гепатита В, туберкулеза, пневмококковой инфекции, дифтерии, коклюша, столбняка, полиомиелита, гемофильной инфекции типа В, против кори, краснухи, эпидемического паротита и гриппа. Она напомнила, что прививки проводят по определенному графику, который учитывает возраст ребенка, пишут «Известия».

В соответствии с московским календарем профилактических прививок также рекомендовано самостоятельно вакцинироваться против ротавирусной менингококковой инфекций, вирусного гепатита А, ветряной оспы, а для девочек — вируса папилломы человека, — рассказала Татаркина.

Специалисты отмечают важность следовать рекомендациям врачей в вопросе вакцинации детей.

Инфекционист Европейского медицинского центра Ирина Давыдова ранее заявила, что опоясывающий лишай проявляется в виде сильных болей по ходу нервных окончаний — чаще всего это межрёберные промежутки, лицо. По словам эксперта, в этот период также может появиться боль в мышцах, суставах, головная боль, незначительное повышение температуры тела. Врач при этом уточнила, что опоясывающим лишаем страдают лишь люди, которые когда-то переболели ветряной оспой.