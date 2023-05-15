Названы неожиданные симптомы болезней сердца Гастроэнтеролог Маскин назвал изжогу одним из симптомов болезни сердца

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Боль в желудке, напоминающая изжогу или гастрит, может оказаться неожиданным симптомом болезни сердца, предупредил врач-гастроэнтеролог Максим Маскин. Он рассказал «Газете.Ru», что расстройства ЖКТ или признаки отравления проявляются при этом независимо от приемов пищи, а боль никак не связана с положением тела. По его словам, спазмолитики в таком случае не помогут.

Главное отличие сердечных симптомов от истинной изжоги или гастрита — боль появляется независимо от приемов пищи и положения тела. При сердечном приступе боль сдавливающая, от нее не помогут спазмолитики или лекарства от изжоги, — отметил специалист.

По словам врача, шум в ушах и мушки в глазах могут свидетельствовать о наличии гипертонии. Отсутствие лечения может привести к сердечной недостаточности, инфарктам и инсультам. Головокружения, бессонница и тошнота также являются признаками гипертонии.

Маскин предупредил, что из-за храпа с апноэ развивается гипоксия, так как клетки организма не получают кислород, увеличивается нагрузка на сердце и сосуды. Боль в зубах, горле и челюсти также может быть признаком сердечного приступа, стенокардии. Он пояснил, что от органа нервные импульсы распространяются по волокнам на здоровые. Обычно боль при этом бывает с левой стороны.

Еще одним признаком проблем с сердцем могут оказаться жировики на лице, шее и руках. Маскин уточнил, что жиры неправильно усваиваются, из-за чего в крови повышается концентрация вредного холестерина, который образовывает атеросклеротические бляшки.

Так развивается атеросклероз, который приводит к инсультам и инфарктам. Поэтому, если ксантомы появляются часто и их много, важно рассказать об этом врачу, — посоветовал терапевт.

Он предупредил, что стоит обратить внимание и на длительный беспричинный кашель. Он свидетельствует о сердечной недостаточности, так как при ней нарушается кровоснабжение всех органов, в том числе и легких. Маскин уточнил, что также возникает одышка, синеет язык, губы и пальцы, вздуваются вены на шее.

Врач-терапевт Татьяна Романенко ранее предупредила, что во время приема холодного душа повышается риск развития сердечно-сосудистых катастроф. По ее словам, холодная вода может вызвать спазм сосудов, который в свою очередь может спровоцировать повышение давления, а также стать причиной возникновения инфаркта или инсульта.