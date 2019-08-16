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Продажа спиртных напитков в магазинах, открытых в многоквартирных домах, должна быть запрещена. Торговые точки с алкоголем должны работать не в жилых районах, а в удалении от домов.

Такое заявление сделал внештатный психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Евгений Брюн в интервью «Парламентской газете». По его словам, торговля спиртным в жилых районах может иметь социальные последствия, поскольку во дворах гуляют дети,...