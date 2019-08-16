Автоэксперт Дмитрий Попов составил список из пяти самых привлекательных внешне паркетников, которые относятся к околобюджетной сфере. Лучшим в этом классе он назвал отечественную машину LADA Vesta Cross Luxe.
Второе место эксперт отдал Nissan Qashqai, а третье — Ford Kuga, сообщает
Четвертую и пятую позиции в данном рейтинге заняли соответственно Renault Duster и Nissan X-Trail.
С точки зрения эстетики важно помнить, что Duster — повтор японского автомобиля Nissan Terrano. Мне эта машина кажется привлекательной по дизайну. Renault, поднявший «Ладу», сделали очень неплохой кроссовер. Внешне мне машина от LADA нравится очень сильно, — цитирует Попова издание.
Ранее News.ru сообщал, что эксперты назвали три наиболее знаковые модели в истории концерна АвтоВАЗ. Первое место заняла «Нива» (ВАЗ 2121), которая появилась в 1977 году. Это первый отечественный кроссовер, который за время своей эксплуатации остался без конструктивных изменений. Специалисты назвали эту машину легендарной. Второе место отдано переднеприводной Lada 2108, разработанной в 80-х годах. Замыкает тройку лидеров Lada Vesta.