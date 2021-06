Названы лучшие вузы России

https://static.news.ru/photo/ac02dfbe-9208-11e9-bf88-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Накануне поступления российских абитуриентов в вузы агентство RAEX составило рейтинг лучших вузов, пишет ТАСС. В тройке лидеров оказались МГУ имени М. В. Ломоносова, МФТИ и НИЯУ МИФИ. Критериями стало качество образования, получаемого студентами, их востребованность после выпуска, а также научная деятельность вуза.

МГУ получил высшие балы по всем пунктам. По первому и третьему пункту лидировал МФТИ, а НИЯУ МИФИ отличился научно-исследовательской деятельностью.

В пятёрку лучших учебных заведений также вошли: Санкт-Петербургский государственный университет по качеству образования и НИУ «Высшая школа экономики» за востребованность выпускников у работодателей.

Отмечается, что эти же пять вузов были лучшими и в 2020 году. В общем всероссийском рейтинге победили вузы из 31 региона страны. Из сотни лучших — 32 учебных заведения находятся в Москве. 11 вузов — в Санкт-Петербурге, ещё по пять университетов в Подмосковье и Томской области. Четыре — в Татарстане.

Единый госэкзамен снизил неравенство и непрозрачность в доступе к высшему образованию. Однако сама подготовка к ЕГЭ может быть более или менее эффективной, и тут на первый план выходит влияние семьи. Какие обстоятельства повышают вероятность поступления в вуз? Результаты исследования опубликованы в журнале Higher Education in Russia and Beyond (HERB).